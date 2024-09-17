Копосова (Шмакова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Восприемник
20.03.1883 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дария Родители: Курьинского прихода, Мухинской волости, починка Чумовайского, из русских, Илья Симеонов Чумаков и жена его Анна Алексеева, оба православные Восприемница: Юмской волости, починка Нови... Показать все
Бракосочетание
01.07.1884 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской волости деревни Таракановской Матфий Денисов Копосов, православного [исповедования], первым браком. Возраст: 22 Невеста: Юмской волости починка Новиковского вдовы Екатерины Стефанов... Показать все
Смерть
Неизвестно