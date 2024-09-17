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Копосова (Шмакова) Александра Алексеевна

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Шмаков Алексей Яковлевич (Семёнович)

Мать: Шмакова (Меньшикова) Екатерина Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
20.03.1883 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дария Родители: Курьинского прихода, Мухинской волости, починка Чумовайского, из русских, Илья Симеонов Чумаков и жена его Анна Алексеева, оба православные Восприемница: Юмской волости, починка Нови... Показать все
Бракосочетание
01.07.1884 ст.

Муж: Копосов Матвей Денисович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской волости деревни Таракановской Матфий Денисов Копосов, православного [исповедования], первым браком. Возраст: 22 Невеста: Юмской волости починка Новиковского вдовы Екатерины Стефанов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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