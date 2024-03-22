Псарева (Пирогова) Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарева (Пирогова) Пелагея Стефановна

Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

14.05.1904

Дата смерти

05.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904

Отец: Пирогов Стефан

Мать: не указана

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.12.1927

Сын: Псарёв Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.12.1927

Дочь: Псарева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.12.1927

Дочь: Якушева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1932

Дочь: Лыман Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.04.1936

Сын: Псарёв Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
деревня Кутузово (Красная Сосна) Колпнянского района Орловской обл.
Смерть
05.07.1990
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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