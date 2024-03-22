Псарева (Пирогова) Пелагея Стефановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1904
Дата смерти05.07.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904
Отец: Пирогов Стефан
Рождение ребёнка
23.12.1927
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1927
Дочь: Псарева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1927
Дочь: Якушева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
27.05.1932
Дочь: Лыман Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
22.04.1936
Сын: Псарёв Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Место жительства
Неизвестно
деревня Кутузово (Красная Сосна) Колпнянского района Орловской обл.
Смерть
05.07.1990
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно