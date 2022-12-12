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Псарёв Сергей Федорович

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Место рождения

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

08.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: Псарёв Федор Данилович

Мать: Степанида

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
23.12.1927

Дочь: Псарева Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.12.1927

Сын: Псарёв Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1932

Дочь: Псарёва Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.04.1936

Сын: Псарёв Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Пелагея Стефановна

Смерть
08.08.1962
Украина, г. Днепропетровск
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