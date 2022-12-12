Псарёв Сергей Федорович
Место рожденияРоссия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Дата рождения15.08.1900
Дата смерти08.08.1962
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Отец: Псарёв Федор Данилович
Мать: Степанида
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
23.12.1927
Дочь: Псарева Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
23.12.1927
Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
27.05.1932
Дочь: Псарёва Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна
Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.04.1936
Сын: Псарёв Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пирогова Пелагея Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1962
Украина, г. Днепропетровск