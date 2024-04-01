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Первикова Мария Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев

Рождение ребёнка
19.03.1786

Дочь: (Первикова) Дарья Александрова

Отец ребёнка: Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
у казака Александра?
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Первикова) Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Первиков Никита Уряд. Р. Медвежьего Александров

Отец ребёнка: Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев

Смерть
Неизвестно

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