Первикова Мария Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1786
Дочь: (Первикова) Дарья Александрова
Отец ребёнка: Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
у казака Александра?
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Первикова) Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев
Рождение ребёнка
1790
Смерть
Неизвестно