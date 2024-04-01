Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Первиков Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первикова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
19.03.1786

Дочь: (Первикова) Дарья Александрова

Мать ребёнка: Первикова Мария Емельянова

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
у казака Александра?
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Первикова) Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Первикова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Первиков Никита Уряд. Р. Медвежьего Александров

Мать ребёнка: Первикова Мария Емельянова

Смерть
Неизвестно

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