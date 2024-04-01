Первиков Александр Казак Р.Медвежьего Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Первиков Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1786
Дочь: (Первикова) Дарья Александрова
Мать ребёнка: Первикова Мария Емельянова
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
у казака Александра?
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Первикова) Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Первикова Мария Емельянова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Первиков Никита Уряд. Р. Медвежьего Александров
Мать ребёнка: Первикова Мария Емельянова
Смерть
Неизвестно