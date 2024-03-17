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Катанова Евдокия Максимовна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1881

Муж: Катанов Григорий Алексеевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Катанова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Катанов Григорий Алексеевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Катанова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Катанов Григорий Алексеевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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