Бутарева (Желтикова) Мария Константиновна
женский, родилась 19.01.1900, Москва, город федерального значения Москва
умерла 19.07.1976, Мышкин, Россия
Супруги
Бутарев Сергей Евгеньевич02.08.1893 г.р.
Дети
Афанасьева (Бутарева) Анна Сергеевна23.11.1919 г.р.
Кожурина (Бутарева) Вера Сергеевна1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1919
Дочь: Афанасьева (Бутарева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бутарев Сергей Евгеньевич
Костюрино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кожурина (Бутарева) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Бутарев Сергей Евгеньевич
Смерть
19.07.1976
Мышкин, Россия