Комолов Ефим Феофилактов
Место рождения
Дата рождения17.12.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
17.12.1881 ст.
Отец: Комолов Феофилакт Трофимов
Мать: Васса Григорьева
МК Спасоклинья стр 45 Крестный: деревни Никулина кр Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Сын: Комолов Иоанн Ефимов
Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна
МК Спасоклинья стр 141 Крестный: Козловской волости деревни Кочки кр Михаил Федоров
Рождение ребёнка
24.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна
МК Спасоклинья стр 207 Крестный того же дома Михаил Филатов
Рождение ребёнка
19.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна
МК Спасоклинья стр 280 Крестный - Михаил Феофилактов, того же дома.
Рождение ребёнка
14.08.1911 ст.
Сын: Комолов Петр Ефимов
Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна
МК Спасоклинья стр 410 Крестный Андрей Феофилактов одного дома
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.
Дочь: Ольга Ефимова
Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна
МК Спасоклинья стр 521 Крестная - Евдокия Феофилактова, деревни Никулина крестьянка
Рождение ребёнка
04.05.1921
Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна
Меледиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно