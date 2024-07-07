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Комолов Ефим Феофилактов

Место рождения

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

17.12.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1881 ст.

Отец: Комолов Феофилакт Трофимов

Мать: Васса Григорьева

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд
МК Спасоклинья стр 45 Крестный: деревни Никулина кр Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Сын: Комолов Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд
МК Спасоклинья стр 141 Крестный: Козловской волости деревни Кочки кр Михаил Федоров
Рождение ребёнка
24.03.1906 ст.

Сын: Комолов Стефан Ефимович

Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд
МК Спасоклинья стр 207 Крестный того же дома Михаил Филатов
Рождение ребёнка
19.08.1908 ст.

Сын: Комолов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд
МК Спасоклинья стр 280 Крестный - Михаил Феофилактов, того же дома.
Рождение ребёнка
14.08.1911 ст.

Сын: Комолов Петр Ефимов

Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд
МК Спасоклинья стр 410 Крестный Андрей Феофилактов одного дома
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.

Дочь: Ольга Ефимова

Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна

Первитино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд
МК Спасоклинья стр 521 Крестная - Евдокия Феофилактова, деревни Никулина крестьянка
Рождение ребёнка
04.05.1921

Сын: Комолов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Комолова Параскева Федоровна

Меледиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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