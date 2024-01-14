Ковалёва Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Ковалёва Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.05.1928
Сын: Ковалёв Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий
Новоенисейка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Ковалёв Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий