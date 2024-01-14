Ковалёва Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Ковалёва Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.05.1928

Сын: Ковалёв Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий

Новоенисейка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Ковалёв Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалёв Дмитрий

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