Ковалёв Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1928
Сын: Ковалёв Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ковалёва Матрёна
Новоенисейка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Ковалёв Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ковалёва Матрёна