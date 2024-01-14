Ковалёв Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1928

Сын: Ковалёв Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ковалёва Матрёна

Новоенисейка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Ковалёв Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ковалёва Матрёна

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