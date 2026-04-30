Мацкевич Агриппина
женский, родилась Вычислено 1868 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Мацкевич Осип АнтоновичВычислено 1866 ст. г.р.
Дети
Мацкевич Петр ОсиповичВычислено 1898 ст. г.р.
(Мацкевич) Сусанна ОсиповнаВычислено 1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.
Отец ребёнка: Мацкевич Осип Антонович
Русаки, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Дочь: (Мацкевич) Сусанна Осиповна
Отец ребёнка: Мацкевич Осип Антонович
Русаки, Поставский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно