Мацкевич Агриппина Вычислено 1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мацкевич Агриппина

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1868 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Мацкевич Осип АнтоновичВычислено 1866 ст. г.р.
Дети
Мацкевич Петр ОсиповичВычислено 1898 ст. г.р.
(Мацкевич) Сусанна ОсиповнаВычислено 1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацкевич Осип Антонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Сын: Мацкевич Петр Осипович

Отец ребёнка: Мацкевич Осип Антонович

Русаки, Поставский район, Витебская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Дочь: (Мацкевич) Сусанна Осиповна

Отец ребёнка: Мацкевич Осип Антонович

Русаки, Поставский район, Витебская область

Смерть
Неизвестно

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