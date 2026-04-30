Мацкевич Осип Антонович Вычислено 1866 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мацкевич Осип Антонович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1866 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Мацкевич АгриппинаВычислено 1868 ст. г.р.
Дети
Мацкевич Петр ОсиповичВычислено 1898 ст. г.р.
(Мацкевич) Сусанна ОсиповнаВычислено 1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкевич Агриппина

Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Сын: Мацкевич Петр Осипович

Мать ребёнка: Мацкевич Агриппина

Русаки, Поставский район, Витебская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Дочь: (Мацкевич) Сусанна Осиповна

Мать ребёнка: Мацкевич Агриппина

Русаки, Поставский район, Витебская область

Смерть
Неизвестно

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