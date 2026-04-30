Мацкевич Осип Антонович
мужской, родился Вычислено 1866 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Мацкевич АгриппинаВычислено 1868 ст. г.р.
Дети
Мацкевич Петр ОсиповичВычислено 1898 ст. г.р.
(Мацкевич) Сусанна ОсиповнаВычислено 1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацкевич Агриппина
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.
Мать ребёнка: Мацкевич Агриппина
Русаки, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Дочь: (Мацкевич) Сусанна Осиповна
Мать ребёнка: Мацкевич Агриппина
Русаки, Поставский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно