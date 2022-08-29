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(Куропятник) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1950

Отец: Куропятник Николай

Мать: (Крахмалева) София Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников Вадим Петрович

Отец ребёнка: Трубников Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Петр

Рождение ребёнка
23.12.1973

Дочь: (Трубникова) Инна Петровна

Отец ребёнка: Трубников Петр

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