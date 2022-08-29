(Куропятник) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1950
Отец: Куропятник Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трубников Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубников Петр
Рождение ребёнка
23.12.1973
Дочь: (Трубникова) Инна Петровна
Отец ребёнка: Трубников Петр