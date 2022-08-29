Трубников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Куропятник) Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1973
Дочь: (Трубникова) Инна Петровна
Мать ребёнка: (Куропятник) Валентина Николаевна