Трубников Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Куропятник) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников Вадим Петрович

Мать ребёнка: (Куропятник) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Куропятник) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1973

Дочь: (Трубникова) Инна Петровна

Мать ребёнка: (Куропятник) Валентина Николаевна

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