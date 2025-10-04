Батюшков Артемий Георгиевич
мужской, родился 12.08.1919, Чита, город Чита, Забайкальский край
умер Около 15.10.1942, Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
ОтецБатюшков Георгий Николаевич22.03.1897 г.р.
МатьБатюшкова (Голишевская) Зинаида Евгеньевна11.09.1896 г.р.
Супруги
Батюшкова (Иванова) Людмила ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1919
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 15.10.1942
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область