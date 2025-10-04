Батюшков Артемий Георгиевич 12.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батюшков Артемий Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.08.1919, Чита, город Чита, Забайкальский край

умер Около 15.10.1942, Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Отец
Батюшков Георгий Николаевич22.03.1897 г.р.
Мать
Батюшкова (Голишевская) Зинаида Евгеньевна11.09.1896 г.р.
Супруги
Батюшкова (Иванова) Людмила ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1919

Отец: Батюшков Георгий Николаевич

Мать: Батюшкова (Голишевская) Зинаида Евгеньевна

Чита, город Чита, Забайкальский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батюшкова (Иванова) Людмила Ивановна

Смерть
Около 15.10.1942
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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