Кулшик Любовь Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиДо 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселенко (Кулшик) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Кулшик Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулшик Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Кулшик Даниил Иванович
Смерть
До 1791