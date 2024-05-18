Кулшик Любовь Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулшик Любовь Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

До 1791

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселенко (Кулшик) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Кулшик Даниил Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулшик Пётр Данилович

Отец ребёнка: Кулшик Даниил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулшик Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кулшик Фёдор Данилович

Отец ребёнка: Кулшик Даниил Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1791
Криски, Чернігівська область

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