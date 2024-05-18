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Кулшик Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Кулшик Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселенко (Кулшик) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Кулшик Любовь Никитична

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулшик Пётр Данилович

Мать ребёнка: Кулшик Любовь Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулшик Любовь Никитична

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кулшик Фёдор Данилович

Мать ребёнка: Кулшик Любовь Никитична

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1791
Криски, Чернігівська область

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