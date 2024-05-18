Кулшик Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Кулшик Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселенко (Кулшик) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Кулшик Любовь Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулшик Любовь Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулшик Любовь Никитична
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Кулшик Любовь Никитична
Смерть
После 1791