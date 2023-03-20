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Шестакова Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Шестаков Степан Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Афинья Степановна

Отец ребёнка: Шестаков Степан Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина Степановна

Отец ребёнка: Шестаков Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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