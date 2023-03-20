Шестакова Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Шестаков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Афинья Степановна
Отец ребёнка: Шестаков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина Степановна
Отец ребёнка: Шестаков Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно