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Шестаков Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шестаков Иван Семенович

Мать: Шестакова Дарья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Шестакова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Афинья Степановна

Мать ребёнка: Шестакова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина Степановна

Мать ребёнка: Шестакова Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Федора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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