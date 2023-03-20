Шестаков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Шестакова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Афинья Степановна
Мать ребёнка: Шестакова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина Степановна
Мать ребёнка: Шестакова Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно