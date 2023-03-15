Кудрявцева (von Agthe Агте) Екатерина (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1816
Дата смерти15.09.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1816
Отец: Агте Егор Андреевич
Мать: Агте Мария Даниловна
Рождение ребёнка
13.07.1833
Дочь: Трощинская София Ростиславовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Ростиславовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.10.1837
Сын: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович
Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1839
Дочь: Игнатьева Ольга Ростиславовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.02.1841
Сын: Кудрявцев Владимир Ростиславович
Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1873