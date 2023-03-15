Кудрявцева (von Agthe Агте) Екатерина (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (von Agthe Агте) Екатерина (Егоровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1816

Дата смерти

15.09.1873

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1816

Отец: Агте Егор Андреевич

Мать: Агте Мария Даниловна

Рождение ребёнка
13.07.1833

Дочь: Трощинская София Ростиславовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Ростиславовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.10.1837

Сын: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.04.1839

Дочь: Игнатьева Ольга Ростиславовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.02.1841

Сын: Кудрявцев Владимир Ростиславович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Ростислав Дмитриевич

Смерть
15.09.1873
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