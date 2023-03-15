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(Кудрявцева) Мария Ростиславовна
(Кудрявцева) Мария Ростиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
1810 г.р.
Мать
Кудрявцева (von Agthe Агте) Екатерина (Егоровна)
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Кудрявцев Ростислав Дмитриевич
Мать:
Кудрявцева Екатерина (Егоровна)
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