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Стрельниковъ Николай

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Стрельниковъ Федоръ

Мать: Стрельникова Агафья Дмитриева

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Стрельникова Фекла Федорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Стрельниковъ Самойла

Мать ребёнка: Стрельникова Фекла Федорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Стрельниковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Стрельникова Фекла Федорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельникова Фекла Федорова

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