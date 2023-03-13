Стрельниковъ Николай
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Стрельниковъ Федоръ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Стрельникова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Стрельниковъ Самойла
Мать ребёнка: Стрельникова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Стрельникова Фекла Федорова
Бракосочетание
Неизвестно