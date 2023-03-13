Стрельникова Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Стрельниковъ Николай
Рождение ребёнка
1777
Сын: Стрельниковъ Самойла
Отец ребёнка: Стрельниковъ Николай
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Стрельниковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельниковъ Николай