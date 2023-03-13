Стрельникова Фекла Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова Фекла Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Стрельниковъ Николай

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Стрельниковъ Самойла

Отец ребёнка: Стрельниковъ Николай

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Стрельниковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Стрельниковъ Николай

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельниковъ Николай

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