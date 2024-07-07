Солтан Матрёна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Солтан Марк Ефимович
Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич
Смерть
После 1858