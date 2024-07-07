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Солтан Матрёна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солтан Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Солтан Марк Ефимович

Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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