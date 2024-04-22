Соколов Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Игнатьевич

Соколов Иван Игнатьевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Игнатий Лукич

Мать: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Жена: Соколова Анастасия Федоровна

Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Соколов Александр Иванович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1889

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1898 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.05.1900

Сын: Соколов Иван Иванович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна

Поручитель
29.05.1900 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
У племянницы Екатерины Федоровой
Рождение ребёнка
03.06.1903 ст.

Дочь: Соколова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.03.1907

Дочь: Соколова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close