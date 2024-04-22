Соколов Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Игнатий Лукич
Бракосочетание
25.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Сын: Соколов Александр Иванович
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1889
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.1898 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
08.05.1900
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна
Поручитель
29.05.1900 ст.
У племянницы Екатерины Федоровой
Рождение ребёнка
03.06.1903 ст.
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1907
Дочь: Соколова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно