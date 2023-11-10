Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Федоровна

Место рождения

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Муж: Иван Игнатьевич

Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1889

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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