Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1887 ст.
Муж: Иван Игнатьевич
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1889
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно