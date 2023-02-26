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Мартынова Екатерина Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

13.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1871

Дочь: Анастасия Мартинова

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1871

Дочь: Ульяния Мартинова

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Мартынов Яков ст.

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
13.04.1873
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
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