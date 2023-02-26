Мартынова Екатерина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти13.04.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1871
Дочь: Анастасия Мартинова
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
02.03.1871
Дочь: Ульяния Мартинова
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Мартынов Яков ст.
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Смерть
13.04.1873