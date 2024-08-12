Морозов Христофор Семёнович 20.09.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Морозов Христофор Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.09.1872

умер Неизвестно

Супруги
Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна18.12.1874 г.р.
Дети
Морозова София Христофоровна20.08.1895 г.р.
Морозов Глеб Христофорович24.12.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1894

Жена: Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Морозова София Христофоровна

Мать ребёнка: Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна

Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Морозов Глеб Христофорович

Мать ребёнка: Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна

Смерть
Неизвестно

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