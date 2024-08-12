Морозов Христофор Семёнович
мужской, родился 20.09.1872
умер Неизвестно
Супруги
Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна18.12.1874 г.р.
Дети
Морозова София Христофоровна20.08.1895 г.р.
Морозов Глеб Христофорович24.12.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1894
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Морозова София Христофоровна
Мать ребёнка: Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна
Рождение ребёнка
24.12.1898
Сын: Морозов Глеб Христофорович
Мать ребёнка: Морозова (Дмитриева-Мамонова) Надежда Ипполитовна
Смерть
Неизвестно