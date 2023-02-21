Губкин Филипп? Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкин Филипп? Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губкин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1929

Дочь: Ассанова Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губкина Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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