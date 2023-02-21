Губкин Филипп? Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губкин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1929
Дочь: Ассанова Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губкина Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно