Губкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Подольская Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губкин Филипп? Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губкин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ажиндаровский с/с, Крапивинский район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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