Павловъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Павловъ Макаръ
Мать ребёнка: Павлова Варвара
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Варвара