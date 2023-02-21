Савченкова Устинья Ниловна
Место рожденияд. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Савченков Нил Андреевич
Мать: Савченкова Анна Егоровна
д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Савченков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Савченков Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979