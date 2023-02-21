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Савченкова Устинья Ниловна

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Место рождения

д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Савченков Нил Андреевич

Мать: Савченкова Анна Егоровна

д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Савченков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Савченков Сергей Михайлович

Борисово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченков Сергей Михайлович

Смерть
1979
Борисово, Нелидовский, Тверская область
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