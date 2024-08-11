Мария Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Агапий Михайлович
Мать: Настасья Александровна
Муж: Корнелий Яковлевич
Дочь: Евдокия Корнильевга
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Сын: Федул Корнильевич
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Дочь: Параскева Корнильевна
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Дочь: Дергачёва Авдотья (Евдокия) Корнильевна
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Дочь: Кристина Корнильевна
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Дочь: Агафья Корнильевна
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Сын: Прохор Корнильевич
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Сын: Никанор Корнильевич
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Дочь: Феодосья Корнильевна
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Сын: Борис Корнильевич
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич
Сын: Никифор Корнильевич
Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич