Мария Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Агапий Михайлович

Мать: Настасья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнелий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1841 ст.

Дочь: Евдокия Корнильевга

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.

Сын: Федул Корнильевич

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1844 ст.

Дочь: Параскева Корнильевна

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Дергачёва Авдотья (Евдокия) Корнильевна

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Кристина Корнильевна

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Агафья Корнильевна

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Прохор Корнильевич

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Никанор Корнильевич

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Феодосья Корнильевна

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Борис Корнильевич

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Никифор Корнильевич

Отец ребёнка: Корнелий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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