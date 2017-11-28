Кавун Владимир Гаврилович
Место рождения
Дата рождения26.09.1938
Дата смерти28.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938
Бракосочетание
26.10.1961
Рождение ребёнка
10.01.1963
Дочь: Терпелец (Кавун) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Кавун (Гацко) Раиса Ивановна
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1973
Сын: Кавун Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Кавун (Гацко) Раиса Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
28.11.2017
Учебное хозяйство «Кубань»
Похороны
Неизвестно
Учебное хозяйство «Кубань»