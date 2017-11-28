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Кавун Владимир Гаврилович

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Место рождения

Алексеевское, Благодарненский, Ставропольский край

Дата рождения

26.09.1938

Дата смерти

28.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938

Отец: Каун Гавриил Иванович

Мать: Каун (Пономарева) Евдокия Стефановна

Алексеевское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
26.10.1961

Жена: Кавун (Гацко) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1963

Дочь: Терпелец (Кавун) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Кавун (Гацко) Раиса Ивановна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1973

Сын: Кавун Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Кавун (Гацко) Раиса Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
28.11.2017
Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Учебное хозяйство «Кубань»
Похороны
Неизвестно
Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Учебное хозяйство «Кубань»

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