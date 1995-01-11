Каун (Пономарева) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каун (Пономарева) Евдокия Стефановна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

10.03.1916

Дата смерти

11.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.09.1938

Сын: Кавун Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Каун Гавриил Иванович

Алексеевское, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.06.1947

Дочь: Томаева Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Каун Гавриил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каун Гавриил Иванович

Смерть
11.01.1995
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище
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