Каун (Пономарева) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1916
Дата смерти11.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1938
Сын: Кавун Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Каун Гавриил Иванович
Алексеевское, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.06.1947
Дочь: Томаева Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Каун Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1995
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище