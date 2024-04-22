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Морозов Виктор Петрович

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1878

Отец: Морозов Пётр Иосифович

Мать: Морозова Федосья Евменовна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: Морозова Графира (Глафира) Титовна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Морозов Дорофей Викторович

Мать ребёнка: Морозова Графира (Глафира) Титовна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Графира (Глафира) Титовна

Смерть
Неизвестно
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