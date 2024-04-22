Морозов Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения16.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1878
Отец: Морозов Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: Морозова Графира (Глафира) Титовна
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Морозов Дорофей Викторович
Мать ребёнка: Морозова Графира (Глафира) Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно