Морозова Графира (Глафира) Титовна
Место рождения
Дата рождения21.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1886
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Морозов Дорофей Викторович
Отец ребёнка: Морозов Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно