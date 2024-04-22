Морозова Графира (Глафира) Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Графира (Глафира) Титовна

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Пелагея Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Морозов Дорофей Викторович

Отец ребёнка: Морозов Виктор Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно
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