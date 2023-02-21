Каштанова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Краснова Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1927

Дочь: Спиридонова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Владимир

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Денис Михайлович

Отец ребёнка: Каштанов Михаил

Смерть
Неизвестно
Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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