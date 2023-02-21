Каштанова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Краснова Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Рождение ребёнка
16.08.1927
Дочь: Спиридонова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Владимир
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Денис Михайлович
Отец ребёнка: Каштанов Михаил
Смерть
Неизвестно