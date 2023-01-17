Каштанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанов Михаил

Каштанов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Краснова Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Каштанова Татьяна

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1927

Дочь: Спиридонова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Каштанова Татьяна

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Владимир

Мать ребёнка: Каштанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Денис Михайлович

Мать ребёнка: Каштанова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close