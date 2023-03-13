Ильина Авдотья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Романовъ Емельянъ
Мать: Романова Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ильинъ Семенъ
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ильинъ Алексей
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ильинъ Яковъ
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ильинъ Кузьма
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гермахерскаго Анна
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Карпова Татьяна
Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Михаилъ