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Ильина Авдотья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Романовъ Емельянъ

Мать: Романова Прасковья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ильинъ Семенъ

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ильинъ Алексей

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ильинъ Яковъ

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ильинъ Кузьма

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гермахерскаго Анна

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Карпова Татьяна

Отец ребёнка: Ильинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Михаилъ

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