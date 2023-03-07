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Ильинъ Михаилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ильинъ Семенъ

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ильинъ Алексей

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ильинъ Яковъ

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ильинъ Кузьма

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гермахерскаго Анна

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Карпова Татьяна

Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Авдотья Емельянова

Смерть
1855
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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