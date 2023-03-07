Ильинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ильинъ Семенъ
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ильинъ Алексей
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ильинъ Яковъ
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ильинъ Кузьма
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гермахерскаго Анна
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Карпова Татьяна
Мать ребёнка: Ильина Авдотья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855