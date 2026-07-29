Никитина (Давыдова) Мария Ивановна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Никитина (Давыдова) Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1874

умерла Неизвестно

Супруги
Никитин Анатолий Николаевич1857 г.р.
Дети
Никитин Анатолий Анатольевич18.07.1905 ст. г.р.
Никитин Николай Анатольевич02.03.1908 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1897 ст.

Муж: Никитин Анатолий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/120.htm?a=stdforum_view&o= ЦГИА 19-127-693 218 Коллежский советник Анатолий Николаевич Никитин, православного вероисповедания, первым браком, 39 лет и артистка труппы Императорских СПб театров, девица Мария Ивановна Давыдова, православного вероисповедания, первым браком, 23 года. Поручители по жениху: Профессор Статский Советник Владимир Николаевич Никитин, Надворный Советник Александр Николаевич Никитин. По невесте: Кандидат прав Присяжный поверенный Пётр Гаврилович Миронов, Гвардейского экипажа лейтенант Неболсин. Таинство совершили: Феодор Малов, диакон Михаил Лебединский, псаломщик Александр Баллеников. Алр.кад.кор

Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.

Сын: Никитин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА 19-127-1716 72 Собор Св. Живоначальной Троицы на Петербургской стороне (Троицкий собор)

Рождение ребёнка
02.03.1908 ст.

Сын: Никитин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/120.htm?a=stdforum_view&o= ЦГИА СПб. Фонд 19-127-1716 72 собор Св. Живоначальной Троицы на Петербургской стороне (Троицкий собор)

Смерть
Неизвестно

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