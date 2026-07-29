Никитина (Давыдова) Мария Ивановна
женский, родилась 1874
умерла Неизвестно
Супруги
Никитин Анатолий Николаевич1857 г.р.
Дети
Никитин Анатолий Анатольевич18.07.1905 ст. г.р.
Никитин Николай Анатольевич02.03.1908 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1897 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.
Сын: Никитин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
02.03.1908 ст.
Сын: Никитин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич
Смерть
Неизвестно