Дударь Кирилл Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударь Кирилл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

место рождения: Украинская ССР, Полтавская обл, с.Большаны по др.данным родился в Полтавской обл., Лохвитский р-н, село Бесолы
Бракосочетание
19.12.1942

Жена: Дударь Наталия Кузминична

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1943

Дочь: Запорожец Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Дударь Наталия Кузминична

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Смерть
1943
Пропал без вести по архивным данным в ноябре 1943, по св-ву о смерти в 28 февраля 1944г.
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