Дударь Кирилл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1917
место рождения: Украинская ССР, Полтавская обл, с.Большаны по др.данным родился в Полтавской обл., Лохвитский р-н, село Бесолы
Бракосочетание
19.12.1942
Рождение ребёнка
10.06.1943
Дочь: Запорожец Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Дударь Наталия Кузминична
Смерть
1943
Пропал без вести по архивным данным в ноябре 1943, по св-ву о смерти в 28 февраля 1944г.