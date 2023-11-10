Дударь (Московченко) Наталия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударь (Московченко) Наталия Кузминична

Место рождения

Ястребиное, Сумська область

Дата рождения

23.12.1919

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1919

Отец: Московченко Кузьма Петрович

Мать: Московченко Марфа Павловна

Ястребиное, Сумська область
Бракосочетание
19.12.1942

Муж: Дударь Кирилл Петрович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1943

Дочь: Запорожец Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Дударь Кирилл Петрович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московченко Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1989
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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