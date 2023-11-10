Дударь (Московченко) Наталия Кузминична
Место рождения
Дата рождения23.12.1919
Дата смерти1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1919
Бракосочетание
19.12.1942
Рождение ребёнка
10.06.1943
Дочь: Запорожец Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Дударь Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Московченко Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1989
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край