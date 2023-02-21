Кондрашова Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1775
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Толкачева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кондрашова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно