Толкачева (Кондрашова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Кондрашов Василий Яковлевич
Мать: Кондрашова Х
Рождение ребёнка
1799
Сын: Толкачев Семен-старший Илларионович
Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Толкачев Семен-младший Илларионович
Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Толкачев Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Толкачев Василий Илларионович
Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно