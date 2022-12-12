Толкачева (Кондрашова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Кондрашова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кондрашов Василий Яковлевич

Мать: Кондрашова Х

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Толкачев Семен-старший Илларионович

Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Толкачев Семен-младший Илларионович

Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Толкачев Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Толкачев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Толкачев Илларион Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Илларион Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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