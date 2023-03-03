Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Голодухин Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1731

Сын: Харитон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close