(Голодухин) Харитон Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голодухин) Харитон Васильев

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Место рождения

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731

Отец: Василий

Мать: не указана

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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