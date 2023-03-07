Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Голодухин) Харитон Васильев
(Голодухин) Харитон Васильев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Никиткино
, Даниловский район, Ярославская область
Дата рождения
Вычислено 1731
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731
Отец:
Василий
Мать: не указана
Никиткино
, Даниловский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия