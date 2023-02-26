Параскева (Андреева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1806
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Семён Романов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
08.12.1808
Сын: Мина Семёнов
Отец ребёнка: Семён Романов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён Романов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анисия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Романов
Рождение ребёнка
17.03.1823
Сын: Андроник Семёнов
Отец ребёнка: Семён Романов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
05.12.1824
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён Романов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Романов
Рождение ребёнка
11.06.1832
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Романов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1837
Сын: Иродион Семёнов
Отец ребёнка: Семён Романов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1839
Сын: Аверкий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Романов
Смерть
Неизвестно