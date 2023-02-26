Параскева (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева (Андреева)

Параскева (Андреева)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1806

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Семён Романов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
08.12.1808

Сын: Мина Семёнов

Отец ребёнка: Семён Романов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён Романов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анисия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Романов

Рождение ребёнка
17.03.1823

Сын: Андроник Семёнов

Отец ребёнка: Семён Романов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
05.12.1824

Дочь: Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён Романов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Романов

Рождение ребёнка
11.06.1832

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Романов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1837

Сын: Иродион Семёнов

Отец ребёнка: Семён Романов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1839

Сын: Аверкий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Романов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close