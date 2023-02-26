Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Семён Романов

Мать: Параскева (Андреева)

Смерть
Неизвестно
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